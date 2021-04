Policistka podle nadřízeného zastřelila dvacetiletého Afroameričana omylem

Dvacetiletého Afroameričana Daunteho Wrighta zastřelila policistka ve městě Brooklyn Center u Minneapolisu nejspíše omylem. Vyplývá to ze záběrů, které zveřejnil tamní policejní ředitel Tim Gannon.

„Podle mého posouzení měla zato, že má v rukou taser, ale omylem vystřelila z pistole jednu střelu,“ řekl Gannon.

Poté pustil na tiskové konferenci záběry z tělesné kamery, kterou měla na sobě střílející policistka. Na nich je vidět, že policisté zastavili bílé auto, které Wright řídil. Ten vystoupil z auta, jeden z policistů mu nasazoval pouta, on se mu vysmekl a vrátil se znovu do auta.

Upozornění: Video obsahuje potenciálně stresující záběry.

Warning: Graphic footage, including the shooting

Here's the body camera footage of the killing of Daunte Wright that was just released. pic.twitter.com/A2X8qS8ZFH

— The Recount (@therecount) April 12, 2021