Volby by vyhráli Piráti se Starosty, potvrdil výzkum Data Collect

Volby by v březnu podle výzkumu Data Collect pro ČT vyhrála koalice Pirátů se Starosty s 28,5 procenta. Druhé ANO by získalo 22,1 procenta a třetí Spolu 18,2 procenta. Čtvrté SPD by v posledním březnovém týdnu dalo hlas 13,4 procenta lidí.

Do Sněmovny by se podle výzkumu mohla dostat ještě koalice Trikolóry, Svobodných a Soukromníků s 5,1 procentem hlasů. ČSSD a komunisté by zůstali mimo hranici zvolení. Sociálním demokratům by dalo hlas 3,7 procenta lidí, KSČM by získala 2,8 procenta.

Pokud by voliči vybírali z jednotlivých stran a nebraly se v potaz volební koalice, zvítězilo by hnutí ANO s necelými 21 procenty hlasů. Druhé Piráty by volilo přes 17 procent lidí, třetí hnutí STAN by získalo 14,3 procenta hlasů. (ČT24)