O možnosti povinně testovat ve firmách a na úřadech nikoliv jednou týdně jako doposud, ala dvakrát, se hovořilo poslední měsíc. Nakonec to podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) není ve hře. Firmy by to podle něj nezvládly.

„V tuto chvíli to není ve hře,“ sdělil na tiskové konferenci po jednání vlády na dotaz Deníku N Karel Havlíček. „Dopoledne jednala tripartita, kde všichni aktéři sdělili, že je to organizačně velmi komplikované, protože nyní testujeme skoro 500 tisíc lidí denně, což v Evropě na povinné bázi nemá srovnání. Některé firmy si to musí rozkládat na celý týden,“ popisoval Havlíček.

„Kdybychom to udělali na dvojnásobek, tak by se množství logicky zvedlo až na 1 milion testů denně, to by se firmám organizačně nesmírně komplikovaně dělalo. Rovnou řekly, že by to nebyli schopny zvládnout,“ sdělil ministr průmyslu a obchodu.

Podle něj je týdenní frekvence dostačující, což se prý projevuje i na číslech: zatímco v prvním kole firemního testování bylo 0,8 % lidí pozitivních, ve druhém 0,6 % a ve třetím 0,4 %. Testování dvakrát týdně by podle něj stát přišlo na proplácení testů další miliardu.