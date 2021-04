Pražští zastupitelé navrhují doplnit testování dětí ve školách tzv. PCR poolingovými testy, které jsou neinvazivní, a pro děti tak pohodlnější. Nyní nařízené antigenní testy jsou podle nich navíc nespolehlivé.

Poté by bylo možné případně zrušit rotaci a do škol vrátit víc děti. Tomu by se přizpůsobil školní týden, kdy by byl zkrácený na čtyři dny a v pondělí by platila distanční výuka a testovalo se. (ČTK)