Guvernér nechá prošetřit policejní zásah vůči černošskému důstojníkovi

Jeden ze dvou amerických policistů, kteří postříkali sprejem černošského důstojníka Carona Nazaria a mířili na něj pistolí při běžné dopravní kontrole, byl vyhozen od policie. Guvernér Virginie Ralph Northam vyzval k prošetření případu. Video ze zásahu zde.

Důstojník měl nový vůz, na němž měl pouze dočasné značky, když ho zastavila dopravní hlídka.

Celý incident je zaznamenaný na několika záběrech, z nichž je patrné, že Nazario se ptal, proč jej zastavili, a když jim řekl, že se bojí vystoupit na jejich pokyn z auta, řekli mu: „Máte se čeho bát!“

Nazario při zatýkání plakal. (NBC)

Army Lt. Nazario was driving his new car home. He was pulled over, pepper sprayed, and arrested without explanation.

This is racism. It’s about the domination and humiliation of a Black man because he asked questions and “didn’t comply.” pic.twitter.com/RFE79TjWJ8

— Julián Castro (@JulianCastro) April 10, 2021