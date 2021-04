Situace v nemocnicích se dál zlepšuje, o víkendu v nich bylo nejméně pacientů s onemocněním covid-19 od 27. prosince. Naproti tomu denní nárůsty nových případů byly za pátek a včerejšek v mezitýdenním srovnání vyšší. Zhoršilo se i reprodukční číslo, stouplo na 0,9.

Páteční číslo bylo zřejmě ovlivněno tím, že před týdnem byl svátek, a včera byl nárůst jen nepatrně vyšší. Počet aplikovaných dávek vakcíny proti covidu překročil dva miliony. V České republice o půlnoci na pondělí po půl roce končí nouzový stav a s ním i zákaz cestování mezi okresy nebo nočního vycházení. Zároveň se do škol vrací někteří žáci. Řada opatření ale zůstává kvůli stále vážné epidemické situaci i nadále platná.

Od zítřka se budou protiepidemická opatření nově řídit pandemickým zákonem. Oproti očekávání se zatím neuvolní pravidla pro shromažďování. Původně se mělo od pondělí moci setkávat venku až 20 lidí a uvnitř až deset. Nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) ale mimořádné opatření svého předchůdce Jana Blatného (za ANO) zpřísnil, a tak nadále bude platit, že se venku i uvnitř budou moci potkat maximálně dva lidé. Jím vydané opatření je účinné od pondělí, kdy ho ale také musí schválit vláda. Kabinet bude jednat od 14:00.

Do lavic se od zítřka vracejí žáci prvního stupně základních škol, ve škole se většina tříd bude střídat po týdnu. K prezenční výuce se vrátí také speciální školy a znovuotevřou se i školky, zatím ale jen pro předškoláky. Podmínkou prezenční výuky bude pravidelné testování. Žáci i pracovníci škol budou muset dvakrát týdně absolvovat antigenní test. Školy se ale zatím neotevřou kvůli špatné epidemické situaci na Děčínsku, navíc hygienici v tomto okrese zaznamenali výskyt brazilské mutace. Termín otevření škol tam byl odsunut o týden. V souvislosti s návratem části žáků do škol vláda rozhodla i o otevření obchodů s dětským oblečením, s obuví a papírnictví.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) míní, že mezi jednotlivými kroky při rozvolňování protiepidemických opatření by měly být rozestupy 14 dní, aby vláda mohla vyhodnotit dopady předchozího uvolnění. Řekl to dnes v diskusním pořadu Partie na CNN Prima News. Vláda nyní připravuje nová pravidla pro zmírňování opatření proti šíření covidu-19 místo dosavadního protiepidemického systému nazývaného PES. Arenberger (za ANO) v pátek uvedl, že první varianta nových pravidel by mohla být hotova zhruba za dva týdny.

Havlíčkův oponent v debatě, místopředseda ODS Zbyněk Stanjura, ale řekl, že vláda žádný plán nemá ani po 13 měsících. Nynější koaliční vláda ANO a ČSSD ztratila důvěru i podporu a nejlepším řešením této situace by podle Stanjury byly předčasné volby. „Uvidíme, zda se k tomu najde dostatek hlasů v Poslanecké sněmovně,“ řekl Stanjura. Na dotaz moderátorky potvrdil, že tento krok bude iniciovat. Pro rozpuštění Sněmovny a vypsání předčasných voleb je zapotřebí nejméně 120 poslanců. Prezident Miloš Zeman dnes řekl serveru Blesk.cz, že pokud by poslanci vládě vyslovili nedůvěru, byl by pro to, aby vládla v demisi až do podzimních voleb.

V souvislosti se zlepšující se epidemickou situací začali podle zjištění ČTK některé pražské nemocnice provádět neakutní zákroky. Jiné zatím elektivní operace nevykonávají, důvodem je stále vysoký počet hospitalizovaných s covidem-19. Elektivní výkony byly odložené od 30. prosince 2020 kvůli mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví. Zákroky lze opět vykonávat od středy 7. dubna.

V Česku bylo v sobotu v nemocnicích 5271 pacientů s covidem, nejméně od 27. prosince. V mezitýdenním srovnání byl jejich počet nižší zhruba o tisícovku. Ve vážném stavu bylo 1220 hospitalizovaných. I když počet hospitalizovaných klesá, zátěž v nemocnicích je stále velká. Statistiky ministerstva nezahrnují pacienty, kteří už jsou negativní, ale v nemocnicích stále zůstávají. K dnešnímu podvečeru bylo volných 29 procent standardních lůžek s kyslíkem a 18 procent lůžek s umělou plicní ventilací.

Laboratoře v sobotu provedly zhruba přes 43.500 testů, asi o 3000 více než před týdnem. V končícím týdnu bylo nejméně pozitivních testů na velikonoční pondělí, kdy laboratoře odhalily 1417 nakažených. Naopak nejvíce jich hygienické stanice zaznamenaly ve středu, přes 7000. Za pátek přibylo 4805 případů a v sobotu 2198.

Od loňského 1. března, kdy byli v Česku zaznamenáni první nakažení koronavirem, bylo potvrzeno zhruba 1,58 milionu případů covidu-19. Zemřelo dohromady 27.808 lidí s covidem-19.

Zdravotníci v Česku v sobotu aplikovali 27.979 dávek vakcíny proti covidu, nejvíc od prosincového začátku očkování o víkendovém dni. Celkem už lidé dostali 2,068.878 dávek, obě potřebné má 707.878 lidí. Zatím nejvíce dávek aplikovali zdravotníci ve čtvrtek, podle aktualizovaných dat jich bylo 64.649. Za pátek eviduje ministerstvo přes 62.000 očkování. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale v polovině března řekl, že cílem je po Velikonocích očkovat 100.000 lidí denně. Kapacity očkovacích center a ordinací, kde očkují praktičtí lékaři, jsou pro takové tempo dostatečné, málo je ale vakcíny. Arenberger dnes na twitteru napsal, že příští týden dorazí do Česka 300.000 vakcín, podle něj tak denně bude moci být očkováno 42.000 lidí.

(ČTK)