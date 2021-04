Německý prezident Steinmeier uctil při 76. výročí osvobození památku obětí koncentračního tábora Buchenwald. „Byla to nacistická diktatura a velení, kdo byl zodpovědný za nejkrutější zločiny a genocidu, ale byly to lidské bytosti, Němci, kteří to udělali jiným lidským bytostem,“ řekl. (AP)