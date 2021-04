Východokaribský ostrov Svatý Vincenc je pokrytý prachem z pátečního výbuchu sopky La Soufrière. Na ostrově je stále cítit zápach síry, sopečný popel je všudypřítomný a zastiňuje také slunce, viditelnost je kvůli popelu nízká.

Lidé, kteří nejprve odmítali evakuaci, většinou v neděli nakonec své domovy opustili. Vědci varují, že výbuchy mohou pokračovat ještě několik dnů nebo i týdnů a další výbuchy mohou být horší, než ten první, píše agentura AP.

Vláda zřídila 78 provizorních ubytovacích zařízení, do kterých se uchýlilo asi 3200 lidí z místních 100 000 obyvatel. Všechny příchozí do těchto zařízení zdravotníci testují na covid-19, v případě pozitivního nálezu je převážejí do izolace. S evakuací pomáhají také čtyři lodě. Celkem své domovy kvůli prachu a hrozbě horké lávy opustilo na 16 tisíc lidí.

„Zemědělství bude těžce zasaženo, možná přijdeme o zvířata a budeme muset opravit domy. Ale pokud budeme živí a budeme mít sílu, tak vše opět společně vybudujeme, lepší a silnější,“ řekl premiér Ralph Gonsalves místní stanici NBC Radio.

Kvůli popelu byly zrušeny některé lety, nízká viditelnost ztěžuje také evakuaci. Ačkoliv padající prach budí obavy, pro zdravé lidi není nebezpečný; lidé by měli nosit roušky a dlouhé rukávy, uvedla profesorka britské Durhamské univerzity Claire Horwellová, která popel z La Soufrière analyzovala, píše AP.

Celkem tři výbuchy z pátečního rána, kdy popel a plyny vyšlehly až do výšky sedmi kilometrů, si nevyžádaly žádné životy. Výbuch na 1220 metrů vysoké La Soufrière zahubil v roce 1902 přibližně 1600 lidí. Naposledy vybuchla v dubnu 1979. (ČTK)