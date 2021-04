Americký důstojník žaluje policii za neadekvátní zásah. Ten natočila kamera

Vojenský důstojník afrohispánského původu Caron Nazario zažaloval dva policisty, kteří jej ve státě Virginia zastavili, postříkali pepřovým sprejem, mířili na něj pistolí, přinutili lehnout na zem a vyhrožovali mu.

Důstojník měl nový vůz, na němž měl pouze dočasné značky. Celý incident je zaznamenaný na několika záběrech, z nichž je patrné, že Nazario se ptal, proč jej zastavili, a když jim řekl, že se bojí vystoupit na jejich pokyn z auta, řekli mu: „Máte se čeho bát!“

Army Lt. Nazario was driving his new car home. He was pulled over, pepper sprayed, and arrested without explanation.

This is racism. It’s about the domination and humiliation of a Black man because he asked questions and “didn’t comply.” pic.twitter.com/RFE79TjWJ8

— Julián Castro (@JulianCastro) April 10, 2021