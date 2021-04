Asociace nezávislých divadel ČR pokládá případnou změnu ministra kultury v době pandemické krize za hazard a změnu by vnímala jako závažné zklamání důvěry kulturní veřejnosti.

Ministr Lubomír Zaorálek (ČSSD) podle asociace, která sdružuje na šest desítek nezávislých scén, po celou dobu své činnosti deklaruje, že vzal resort za svůj a bude o něj bojovat. V otevřeném dopise adresovaném předsedovi ČSSD Janu Hamáčkovi asociace vyzývá k zodpovědnosti. O změně spekulují média, podle nich by měl Zaorálek vystřídat ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) a do čela ministerstva kultury nastoupit poslanec a náchodský starosta Jan Birke.

Kultura je v současné době velmi vážně ohrožena pandemickou situací. Představitelé odborné veřejnosti po celý rok jednají s ministrem kultury o její záchraně, píše asociace v dopise, který má ČTK k dispozici. „Uvěřili jsme, že ministru Zaorálkovi jde skutečně o řešení problémů, a to nejen těch aktuálních, ale rovněž o prosazení nutných systémových změn. V tuto chvíli bychom změnu na postu ministra kultury vnímali jako závažné zklamání důvěry kulturní veřejnosti,“ uvedla rada asociace. Kromě aktuální agendy jsou podle ní nyní na ministerstvu připravována rovněž systémová opatření, jak co se týče fungování ministerstva, tak změny Státní kulturní politiky.

„Apelujeme na Vás, aby ČSSD pod Vaším vedením nebyla stranou, která dá takto razantně najevo, že kultura je na chvostu jejího zájmu. Apelujeme na Vás, abyste půl roku před volbami byl vůči kultuře zodpovědný,“ píše asociace Hamáčkovi. Podle ní jakýkoliv nový ministr nebude v této lhůtě schopný účinně převzít veškerou rozpracovanou agendu.

Spekulace o výměně ministrů ČSSD vyvstaly poté, co Petříček na sjezdu ČSSD neuspěl ve volbě do čela strany. ČTK dnes napsal, že s Hamáčkem zatím osobně nehovořil. „Mohu jen zopakovat to, co už mnohokrát – na funkci ministra nelpím,“ uvedl. Birke ČTK napsal, že se k tomu nebude vyjadřovat, a Zaorálek uvedl: „Řeči se povídají… Já mám na kultuře práce dost“. (ČTK)