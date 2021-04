Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) osobně nehovořil s předsedou strany a vicepremiérem Janem Hamáčkem o spekulacích, že by po sjezdu sociální demokracie měl v čele resortu skončit.

Podle serverů Lidovky.cz či CNN Prima News by měl Petříčka vystřídat Zaorálek, který Černínský palác vedl do prosince 2017. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N.

ČTK sdělil, že na funkci nelpí. Podle médií by mohl Petříčka v čele diplomacie nahradit ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), který ministerstvo zahraničí vedl ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Petříček dnes ČTK napsal, že s Hamáčkem zatím osobně nehovořil. „Mohu jen zopakovat to, co už mnohokrát – na funkci ministra nelpím. Chci i nadále pracovat pro sociální demokracii. Zda to bude na MZV nebo jinde, to je na novém vedení,“ uvedl.

Podle zjištění Deníku N by měl Petříčka vystřídat Lubomír Zaorálek, který Černínský palác vedl do prosince 2017. Na ministerstvo kultury by pak měl nastoupit poslanec a starosta Náchoda Jan Birke. „Nebudu se k tomu vůbec vyjadřovat,“ sdělil dnes Birke ČTK.

Petříček byl jedním z vyzyvatelů dosavadního předsedy Hamáčka v páteční volbě šéfa strany. Získal 95 hlasů, Hamáčka podpořilo 140 delegátů a vyhrál v prvním kole. Hamáček poté novinářům řekl, že pokud by měl výhrady k činnosti některých ministrů, sdělil by to nejprve jim.

Doplnil ale, že žádnému ministrovi „bianco šek“ do sněmovních voleb nedává. (ČTK)