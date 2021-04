V příštím týdnu by mělo dojít k další personální změně ve vládě. Na místo ministra zahraničí by měl usednout Lubomír Zaorálek. Jeho dosavadní resort by měl převzít náchodský starosta Jan Birke.

Informaci, s níž přišel server Lidovky.cz, potvrdily Deníku N další tři zdroje. Jeden z Hradu a dva z vedení sociální demokracie.

Dosavadní ministr zahraničí Tomáš Petříček se pokusil porazit ve volbě předsedy stávajícího šéfa strany Jana Hamáčka. V souboji ale neuspěl, nepřesvědčil většinu delegátů. Z Lidového domu ale zaznívá, že Hamáček chtěl Petříčka odvolat již dříve.

Hamáček na spekulace nereagoval a na dotazy Deníku N neodpověděl. Na tiskové konferenci pouze řekl, že žádný člen jeho vlády nemá bianco šek.

Na slovo skoupý byl i Birke. „Odmítám komentovat jakékoli spekulace,“ řekl Deníku N.