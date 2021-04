Předseda ČSSD Jan Hamáček řekl, že jeho strana i on sám udělali chyby. Varoval ale delegáty, aby neudělali velkou chybu, kterou by byl odchod z vlády. Vyvolalo by to krizi a sociální demokracie by byla v koutě a nikoho by nezajímala.

„ČSSD pod mým vedením udělala chyby i já jsem udělal chyby, ale prosím vás, abychom neudělali chybu. Že bychom vyvolali politickou krizi v Česku,“ řekl Hamáček.

Strana má podle něj nyní možnost představit svůj program Česko po koronaviru. Musí prý také vést diskusi s pravicí a středovými stranami a donutit je zveřejnit program, co chtějí dělat po koronavirové krizi.

„Když za týden či dva spustíme v naší zemi ústavní krizi, týdny se tu bude diskutovat, jestli tu bude vláda Miloše Zemana, nebo koho tam Babiš dosadí. A my bychom byli v koutě,“ dodal Hamáček.