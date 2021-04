Kandidáti na předsedu mají nominační projevy. Stávající předseda Jan Hamáček se snaží ostatní přesvědčit hraním na levicovou strunu. „Nemusíme nic vymýšlet, program je jasný: my, jsme levice,“ řekl Hamáček.

„Jsme jedinou demokratickou levicovou stranou a buďme na to hrdí. Jsme jediná strana, která lidem nabízí solidaritu, jistotu a ochranu. To jsme úspěšně dělali i ve vládě proti hnutí ANO. Kdo to chce, tak to vidí. Zabránili jsme posunu politiky doprava,“ zdůraznil Hamáček.

Varoval proti posouvání strany do středu a honbou za uznáním „na Twitteru nebo v redakci Respektu“. ČSSD podle něj nemá být „oranžovou TOP 09“. Hamáček několikrát opakoval heslo o levicové identitě.