Národní koordinátorka očkování Baťhová zůstane ve své funkci

Národní koordinátorka očkování Kateřina Baťhová nakonec zůstává na své pozici. Novinářům to řekl nový ministr zdravotnictví Petr Arengerger (za ANO). Baťhová včera Seznam Zprávám řekla, že končí, po schůzce s ministrem obrátila.

„Paní koordinátorka zatím stále pokračuje ve své práci. Sešli jsme se a dohodli jsme se, že připravíme parametry ke vzniku odborného týmu, který bude dál pracovat s očkováním,“ vysvětlil Arenberger.

„Moje představa je taková, že by to neměla být jen parta lidí, kteří malují tabulky a rozesílají vakcíny na různá místa. Nepůjde tu ani tak o to, komu dáme očkovací látku a kdo počká, ale jak budeme dál postupovat v očkování. Jak třeba budeme vybírat vakcíny k následujícímu období,“ nastínil ministr s tím, že očkování proti covidu je podobné tomu proti chřipce a každá sezona si žádá vlastní strategii s ohledem na varianty viru.

Odborná skupina by měla mít zčásti na starosti práci, kterou doposud dělala národní koordinátorka. Tým se bude podle ministra sestavovat příští nebo přespříští týden. „Vycházíme i z toho, že paní ředitelka Baťhová chtěla činnost dělat maximálně do června, takže to respektujeme a pokusíme se ji do té doby co nejméně obtěžovat prací, na kterou je překvalifikovaná, je výborná na kontakty se zahraničím,“ vysvětlil postup Arenberger.