Průzkum Ipsos: Volby v březnu by vyhráli Piráti se Starosty

Piráti se Starosty by podle volebního modelu Ipsos vyhráli v březnu volby. Jejich koalice by získala 26,9 procenta hlasů. Hnutí ANO by skončilo druhé. Opoziční spojenectví se tak do vedení dostalo už podle tří různých sociologických agentur.

Volební model a potenciál v březnu 2021 podle agentury Ipsos.

Piráti se Starostové v březnu podle výzkumu agentury Ipsos posílili oproti únoru o dva procentní body. V čele by tak přeskočili hnutí ANO. To by na druhém místě získalo 25,3 procenta. Od února tak podle Ipsos zůstalo hnutí ANO na svém.

Třetí místo ve volebním modelu obsadila koalice Spolu, která byla zadavatelem výzkumu. Ipsos jí v březnu naměřil 20,9 procenta hlasů, zůstává tak prakticky na únorových hodnotách.

I čtvrtá SPD by v březnu zopakovala svůj únorový zisk, volilo by ji 9,5 procenta lidí.

K oslabení naopak došlo u KSČM a ČSSD. Komunistům i sociálním demokratům by shodně daly hlas čtyři procenta lidí. ČSSD tak od února ztratila 1,5 procentního bodu, KSČM oslabila o 0,8 procentního bodu.

Ipsos sbíral data v termínu 12.–16. března, celkový vzorek je 1036 respondentů. Statistická chyba modelu je v rozmezí plus minus 1,5 procentního bodu u malých stran až 3,2 procentního bodu u stran velkých.