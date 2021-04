Předseda Jan Hamáček na sjezdu řekl, že se mu stranu podařilo scelit. Proto mu nyní vadí, že se nyní její zase členové hádají. Přiznal, že se mu nepovedlo dostat stranu zpátky na deset procent.

Foto: FB ČSSD

„Pamatujete, jak se jednotlivá křídla ničila v přímém přenosu? V roce 2020 jsme se zbavili nálepky rozhádané partaje a mě mrzí, že půl roku před volbami je to zpátky a někteří říkají, že sjezd nikoho nezvolí, se škodolibou radostí,“ řekl Hamáček.

Připomněl, že před dvěma lety sliboval, že trend padajících preferencí se obrátí a strana bude mít znovu deset procent. „Věřil jsem, že to půjde rychleji, přestože jsem věděl, že cesta zpátky bude těžká, ale je to ještě těží, než jsem čekal. Není to běh na dlouhou trať, ale desetiboj,“ uzavřel.