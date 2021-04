Premiér Andrej Babiš doufá, že se do školek od jejich částečného otevření 12. dubna dostanou i mladší děti než šestileté. A to v případě, že se patnáctičlenné skupinky nepodaří naplnit předškoláky.

Babiš to řekl při představení velkokapacitního očkovacího centra O2 Universum. „Jako vláda jsme akceptovali návrh ministerstev zdravotnictví a školství, zazněla ale kritika hlavně co se týče návratu dětí do mateřských škol. Víceméně jsme apelovali na ministerstva, aby vnímala i matky, rodiče,“ nastínil konflikt z úterního jednání vlády Babiš.

„Některé soukromé školky to řeší po svém. Doufám, že bude fungovat systém, který slíbil bývalý ministr Blatný, že pokud mateřské školy nenaplní patnáctičlenné skupiny šestiletými dětmi, zbytek počtu se bude dát doplnit mladšími,“ předeslal premiér s tím, že prý „plédoval“ za to, aby mohly hygieny a školy poskytovat výjimky, protože například v malých obcích je méně dětí.