U náplavky v pražském Podskalí by mohl na pontonu vzniknout heliport pro záchrannou službu. Odtud by záchranná služba vozila pacienty do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Vrtulníky nyní přistávají v parku na Palackého náměstí.

Magistrát začal zjišťovat, za jakých podmínek by mohl ponton vzniknout, náklady se předběžně odhadují na deset milionů korun. Informovali o tom pražský radní Jan Chabr (TOP 09) a ředitel VFN David Feltl. Vznik přistávacího místa podporuje rovněž radnice Prahy 2.

„Jsme si vědomi výlučnosti a rekreačního charakteru náplavky. Zároveň chápeme nemocnici, že potřebuje problém s přistáním vrtulníku nějak řešit,“ řekl Chabr.

VFN nemá ve svém areálu heliport ani prostor, kde by mohl vzniknout. Vrtulníky, které převážejí pacienty do nemocnice, přistávají v Zítkových sadech u Palackého náměstí. Tam se ale občas konají trhy či jiné akce. „Heliport by mohl být v Podskalí v místech, kde je železniční most. Hlásíme se k tomu, že ho budeme provozovat,“ řekl Feltl.

Podle ředitele by sanitka s pacientem dojela od heliportu do nemocnice asi za tři minuty. Přistávací místo by podle Feltla mohl v případě zájmu využívat i Ústav pro péči o matku a dítě v nedalekém Podolí. Nemocnice by byla ráda, kdyby stavba začala ještě letos.

Vrtulníky nyní přistávají v Zítkových sadech u výstupu ze stanice metra Palackého náměstí. To považuje Praha 2 z bezpečnostních důvodů za nevhodné. „Záměr vybudování heliportu v Podskalí považujeme za vhodnou variantu. Heliport podporujeme i proto, že nebude určen pro komerční využití,“ uvedl radní Prahy 2 Michal Zuna. (ČTK)