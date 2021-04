Muž, který střílel v nábytkové společnosti ve městě Bryan v Texasu, byl zaměstnancem této firmy. Larry Bollin byl obviněn z vraždy a kauce na jeho propuštění byla stanovena na milion dolarů. Jeden člověk zemřel, čtyři z pěti raněných bojují o život. (NBC)

Here is the booking photo of Larry Bollin, 27 year old from Grimes County. Charged with Murder and being held on $1,000,000 bond. More charges may possibly be filed tomorrow. pic.twitter.com/kKQPspEPGQ

— Bryan Police Department (@BryanPolice) April 9, 2021