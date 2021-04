George Floyd zemřel kvůli nedostatku kyslíku, uvedl lékař

Lékař povolaný jako svědek obžaloby v procesu s expolicistou Derekem Chauvinem uvedl, že George Floyd zemřel kvůli nedostatku kyslíku, když mu policista zaklekl na krk ve chvíli, kdy byl Floyd spoutaný a ležel na ulici obličejem k zemi.

Informovala o tom agentura Reuters.

Šestačtyřicetiletý Floyd zemřel loni v květnu poté, co mu Chauvin devět a půl minuty klečel na krku, i když si Floyd stěžoval, že nemůže dýchat. Video bělošského policisty s kolenem na krku Afroameričana obletělo svět a vyvolalo globální vlnu protestů proti rasismu. Pětačtyřicetiletý Chauvin obvinění z vraždy a zabití Floyda odmítá.

Floyd podle pneumologa Martina Tobina, který působí na jednotce intenzivní péče v Chicagu, následkem policistova zákroku zemřel na asfyxii (dušení). „Pan Floyd zemřel v důsledku nízké hladiny kyslíku,“ řekl porotě Tobin.

Lékař při výpovědi použil anatomické diagramy a úryvky videozáznamu ze zatýkání. Řekl, že lékařské důkazy odporují Chauvinovu tvrzení, že Floyd mohl zemřít následkem předávkování drogami. Dodal, že „zdravý člověk“ by při podobném sevření také zemřel.

„Příčinou nízké hladiny kyslíku bylo mělké dýchání,“ uvedl Tobin. Tempo Floydových nádechů se podle něj nezpomalilo do chvíle, než ztratil vědomí. Předávkování fentanylem naopak podle Tobina provází náhlý pokles frekvence dýchání.

Mělké dýchání bylo podle lékaře zapříčiněno kombinací tlaků vyvíjených policií, včetně toho, že byl Floyd přitlačen k ulici se spoutanýma rukama a policista mu klečel na zádech a na krku.

Tobin si v jednom okamžiku rozepnul límec na košili a většina porotců následovala jeho žádost, aby udělali totéž. Dotkl se přitom svého krku a popsal, jak Chauvinovo koleno stlačilo jemnou tkáň hltanové části hrtanu, čímž tuto část respiračního systému v dolní části krku zablokovalo. Podle Tobina chvílemi Chauvin vyvíjel na Floydův krk tlak 41,5 kilogramu.

Proces s Chauvinem pokračuje druhým týdnem a očekává, že potrvá nejméně měsíc. Obhajoba prostor pro své argumenty dostane příští týden.

Chauvin a další tři policisté se Floyda snažili zatknout pro podezření, že použil padělanou dvacetidolarovou bankovku k nákupu cigaret. Následující den dostali výpověď.

Z videozáznamu je podle Tobina patrné, že se Floyd snažil odrazit od země, aby se mohl nadechnout. Způsob, jakým Chauvin a jeho kolega Alex Kueng posunuli Floydova pouta podle Tobina také omezilo Floydovo dýchání.

„Tlačili mu pouta do zad a nahoru, na druhé straně máte ulici. Ta hrála klíčovou roli,“ uvedl Tobin. „Je to, jako by levá strana byla ve svěráku,“ dodal.

Kueng a další dva policisté by měli stanout před soudem letos později. Čelí obvinění z napomáhání k usmrcení.

Na záznamu zaznělo, jak Chauvin zlehčuje Floydovo volání o pomoc slovy, že na mluvení potřebuje hodně kyslíku.

Tobin tento přístup označil za nebezpečný. „Je to pravdivé tvrzení, ale dává vám obrovský falešný pocit bezpečí,“ řekl lékař. „Rozhodně dýcháte, když mluvíte, ale neříká vám to nic o tom, zda budete dýchat za pět sekund,“ uvedl.

Z videa je podle lékaře rovněž patrné, že se Floydovi začala při záchvatu v důsledku nedostatku přísunu kyslíku do mozku třást noha. Chauvin podle Tobina měl koleno na Floydově krku ještě více než tři minuty poté, co bylo Floydovo tělo zcela bez kyslíku. (ČTK)