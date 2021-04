Twitter dnes spustil nový emotikon na podporu Aliance mléčného čaje (#MilkTeaAlliance), panasijského prodemokratického hnutí, které propojilo aktivisty z Tchaj-wanu, Hongkongu, Thajska i Myanmaru. Proč zrovna mléčný čaj? Vysvětlujeme zde.

🧵Today we are launching an emoji for the #MilkTeaAlliance, an online solidarity alliance first started in April 2020 as a Twitter meme which has grown into a global pro-democracy movement led by activists and concerned citizens in 🇭🇰🇹🇭🇹🇼🇲🇲 and around the world.

— Twitter Public Policy (@Policy) April 8, 2021