Mořské louky zadržují dvakrát víc uhlíku než lesy na souši, ale rychle jich ubývá: každých 30 minut zahyne plocha o velikosti jednoho fotbalového hřiště. Vědci teď závodí s časem, když se pokoušejí zachránit to, co zbývá. (Reuters)

Hundreds of miles from the nearest shore, ribbon-like fronds flutter in the ocean currents sweeping across an underwater mountain plateau the size of Switzerland.​ https://t.co/8PEgDwWfXb

