Porazme společně lež, nenávist a nectnost, apeloval na občany předseda Senátu Vystrčil

Předseda Senátu Miloš Vystrčil zkritizoval přístup vlády a prezidenta v boji s pandemií. „Takové chování může, možná dokonce musí vést k postupné destrukci norem ve společnosti a bohužel se může stát i vzorem pro ostatní,“ řekl na tiskové konferenci.

Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Vystrčil na začátek tiskové konference řekl, že ji svolal jako bývalý člen skautského oddílu, sportovec a příznivec Sokola. „Dospěl jsem k názoru, že k některým věcem, které se v České republice dějí, nelze mlčet, nelze nevyjádřit svůj názor.“

V kontrastu s tím, co vše má ČR k dispozici, je v boji s pandemií podle něj neúspěšná. „Ten, kdo to celé řídí a organizuje řízení, organizaci nezvládá. Dopadá to na nás vščchny. Kvůli tomu, jak jsme frustrovaní, unavení, se dle mého názoru snížil náš práh citlivosti k jiným věcem, které se zároveň s bojem proti covidu dějí: Jsme méně citliví ke lžím, k neslušnému jednání, ke sprostému jednání, k nehospodárnosti některých institucí a podobně. Pod tím heslem ‚nerušte, my bojujeme s covidem‘, se skrývají věci, které by nám neměly být lhostejné.“

„Rovněž považuji za neomalené a nepřijatelné, aby vysocí ústavní činitelé, například prezident, ukazovali prstem na své oblíbence či neoblíbence, aby se vysmívali lidem, aby se nepřijatelně vyjadřovali o jejich práci a inteligenci. Považuji za projev nejvyššího úpadku, pokud jsou zástupci médií nazýváni hyenami nebo ochránci naší bezpečnosti čučkaři,“ řekl dále.

„Nejtěžším soupeřem v politice i životě je takový člověk, který nectí a nedodržuje žádná pravidla, a dokonce má v arzenálu zbraní a nástrojů to, že využívá toho, že vy jste slušný člověk,“ nechal se dál slyšet.

„Všechny prosím, máme po Velikonocích, Ježíš Kristus porazil smrt, prosím, zkusme porazit tu lež, nenávist, nectnost, udělejme to každý sám za sebe, a až to bude možné, tak společně,“ řekl na závěr.

Senát dále podle Vystrčila zváží, zda do volební novely nevloží korespondenční hlasování pro Čechy v zahraničí, i když to Sněmovna odmítla.