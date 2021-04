Pandemie covidu-19 značně komplikuje Vietnamcům žijícím v Evropě cesty do Vietnamu. Citelně se zvýšily ceny letenek a nákladná je také povinná karanténa po příjezdu do této asijské země, informovala stanice Deutsche Welle.

Přísnými opatřeními pro vstup do země se Vietnam snaží zamezit rozšíření koronaviru. Kromě několika výjimek neumožňuje země vstup na své území cizincům.

O podmínky cesty z Německa do Vietnamu se nedávno zajímala 31letá Nguyen Nga. Její rodina totiž chtěla ve Vietnamu navštívit vážně nemocnou babičku. „Řekli mi, že by cesta tam stála 4300 eur (zhruba 111.000 korun) na osobu,“ řekla Nguyen Nga. To je několikanásobně více než v době před pandemií. V ceně byl kromě letenky také čtrnáctidenní pobyt v hotelu, kde musí lidé po příjezdu do Vietnamu strávit povinnou karanténu.

Právě náklady na karanténu tvoří v současnosti významnou část nákladů na cestu do Vietnamu. Cena se odvíjí od kvality ubytovacího zařízení. Zřejmě nejlevnějším řešením je pobyt v armádním kempu, napsala stanice Deustche Welle.

Přísné podmínky pro vstup na vietnamské území platí i pro vietnamské občany. Ti musí vyplnit formulář a následně jsou zařazeni na pořadník na velvyslanectví země, ve které pobývají. Prioritu mají lidé, kterým končí povolení k pobytu v zahraničí, či studenti, kteří musí skládat ve Vietnamu závěrečné zkoušky. „Pro studenty a ty, kteří žijí a pracují v Německu kratší dobu, je tak snazší získat místo v letadle,“ uvedla Nguyen Nga. Lidi, kteří mají v Evropě trvalý a dlouhodobý pobyt, mohou čekat na svůj let i několik měsíců. Počet spojů do Vietnamu se totiž během pandemie výrazně snížil.

Přísná opatření pro vstup do země jsou podle vietnamských úřadů nutné, aby se zabránilo zavlečení koronaviru a jeho nových mutací do země. Vietnam v tomto ohledu není v Asii a Oceánii výjimkou. K tvrdým omezením v mezinárodním cestování přistoupily i země s demokratickým zřízením, například Japonsko, Austrálie či Nový Zéland. Vietnam, kde žije zhruba 96,5 milionu osob, dokázal omezit výskyt koronaviru na svém území. Od začátku epidemie bylo v zemi potvrzeno 2659 případů nákazy a v souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo 35 lidí. (ČTK)