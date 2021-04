Premiér Babiš řekl, že měl problém s jedním spolupracovníkem exministra Blatného, protože prý zastával cestu promořování Česka. Rozcházeli se i v názoru na nákup léků proti koronaviru na bázi protilátek.

„Není rolí premiéra, aby sháněl tyto léky, je to rolí MZ, která se o to má zajímat. A když Trump dostal ten regeneron, měl se o to resort zajímat, když bamlanivimab fungoval, měl se o to zajímat. To se nestalo, my jsme přesvědčili ministerstvo o těchto důležitých lécích, které evidentně zachránily lidi, že neskončili na jipkách,“ prohlásil Babiš na tiskové konferenci.

O zvyšování odolnosti populace hovořil například náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý v rozhovoru pro Zdravé Zprávy.