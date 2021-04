Pro nového ministra zdravotnictví Arenbergera bude prioritou dostávat co nejvíce registrovaných vakcín do České republiky. Bude se také snažit o co největší podporu monoklonálních protilátek a o obezřetné rozvolňování.

„Tady bych na vás všechny chtěl apelovat: když máte příznaky covidu, abyste nezalezli pod peřinu a nečekali, až to přejde, ale šli na antigenní nebo PCR test a nechali si onemocnění potvrdit. A když jste v rizikové skupině, která má na monoklonální protilátky nárok, požádejte o ně své praktické lékaře,“ zdůraznil ministr.

„Musíme být stále opatrní, že se začíná uvolňovat přísný režim, neznamená, že nás virus opustil,“ upozornil Arenberger.

„Apeloval bych, že i když vám to nikdo nezakazuje, abyste si udělali částečný lockdown a pořád přemýšleli, jestli je třeba nasadit respirátor nebo ne,“ doplnil.

„Musíme dál pokračovat i v přemýšlení o financování zdravotnictví – nejen využívání fondu obnovy, evropských programů, ale přemýšlet i o dalších možnostech financování zdravotnictví – vícezdrojovým způsobem, tedy nejen ze zdravotního pojištění,“ dodal Arenberger s tím, že jde o dlouhodobější věc.