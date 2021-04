Za odvoláním Blatného není podle premiéra Babiše vakcína Sputnik V. „Je schvalován na úrovni EMA a my budeme čekat na rozhodnutí EMA,“ řekl předseda vlády na tiskové konferenci k uvedení nového ministra zdravotnictví.

Premiér Andrej Babiš uvedl do funkce nového ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

„My čekáme na schválení sputniku Emou. Ze zákona stát nemůže nakupovat jiné vakcíny, než které nakoupil od Evropské komise. Nemůže ze zákona, aby to bylo jasno,“ doplnil Babiš.

„Ano, jsou tady firmy, hospodářská komora, kteří nás žádají o Sputnik. Je to zájem těchto subjektů, ale není to tak, že by stát mohl vůbec Sputnik nakoupit,“ tvrdí premiér.

„Dneska večer EMA volala mimořádné jednání ministrů zdravotnictví celé EU k tématu AstraZeneca. Evidentně se to nedaří jasně interpretovat a uvidíme, co se stane,“ doplnil Babiš.