Premiér Andrej Babiš se s Janem Blatným rozcházeli v názoru, jak by měl resort zdravotnictví fungovat. Předseda vlády odmítl, že by byl nespokojený s prací Blatného nebo že by byl důvodem jeho postoj k očkování Sputnikem V.

Babiš zmínil, že komunikace ministra se zlepšila. Úřad pod vedením Blatného podle něj jednal byrokraticky a nepřizpůsobil se situaci. „Musí jednat rychle, musí podporovat nové léky, které jsou povoleny, ale nejsou úplně definitivně schváleny, ale používají se a zachraňují životy,“ řekl Babiš. Právě různost názorů byl podle Babiše důvod, proč spolu nemohli fungovat.

Resort zdravotnictví je podle něj klíčový a on nese odpovědnost za všechny chyby, které se na něm udělají.

„Dospěl jsem k názoru, že je potřeba ministerstvo personálně posílit,“ řekl Babiš. Zdůraznil, že důvodem k odvolání Blatného není jeho postoj k látce Sputnik V.