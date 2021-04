Nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger by se měl už dnes setkat se svými unijními protějšky na neformální videokonferenci, kterou oznámilo portugalské předsednictví EU.

Ministři by měli mimo jiné řešit bezpečnost vakcín od společnosti AstraZeneca. Před videokonferencí by měl své závěry popř. doporučení k používání vakcíny zveřejnit bezpečnostní výbor PRAC Evropské lékové agentury.

„Dneska večer EMA volala mimořádné jednání ministrů zdravotnictví celé EU k tématu AstraZeneca. Evidentně se to nedaří jasně interpretovat a uvidíme, co se stane,“ řekl později premiér Andrej Babiš během tiskové konference k uvedení nového ministra zdravotnictví do funkce.