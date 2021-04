Prezident Miloš Zeman jmenoval do funkce ministra zdravotnictví šéfa vinohradské nemocnice Petra Arenbergera. Ve funkci nahradil Jana Blatného.

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval ve středu dne 7. dubna 2021 podle čl. 68 odst. 5 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, prof. MUDr. Petra Arenbergera, DrSc., MBA, ministrem a pověřil ho řízením Ministerstva zdravotnictví. pic.twitter.com/Hzx7a3ivJg — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) April 7, 2021

„Nastupujete do funkce ministra zdravotnictví ve velice těžkých dobách, kdy zápasíte s pandemií a nejdůležitějším nástrojem, i když ne jediným, je očkování. Každý z nás by měl usilovat o to, aby tu bylo co nejvíce efektivních vakcín. Zasloužil se o to pan premiér a i já jsem se obrátil s dopisy na izraelského, ruského a čínského prezidenta,“ řekl při jmenování prezident.

Podle prezidenta Zemana bývalý ministr Blatný a ředitelka SÚKL tento proces blokovali. „Je důležité si uvědomit, že každý, kdo to brzdí, škodí České republice a nese zodpovědnost za lidi, kteří kvůli nedostatku vakcín a pomalému očkování umírají,“ dodal. (ČT24)