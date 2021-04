Odvolací Krajský soud v Brně ve sporu prezidenta Miloše Zemana a bývalého radního Brna-středu Svatopluka Bartíka ohledně tvrzení, že Zeman má rakovinu, snížil částku, kterou musí Bartík zaplatil za náklady řízení.

Předchozí rozsudek městského soudu jinak potvrdil. Městský soud Bartíkovi už dříve za tvrzení uložil, aby se prezidentovi omluvil a zaplatil mu 250 tisíc korun. Bartík Zemanovi následně poslal 50 tisíc korun a omluvil se mu, tato část rozsudku byla pravomocná.

Proti částem původního rozsudku se ale odvolali jak Bartík, který nesouhlasil se zbylými 200 tisíci korunami, tak Zeman, který požadoval kromě omluvy pět milionů korun.

Bartík koncem roku 2017 před lednovými volbami prezidenta napsal, že má Zeman rakovinu, Zeman následně o Bartíkovi prohlásil, že je svině. Bartíka zažaloval, stejně jako následně i Bartík Zemana. „Šlo o zlý úmysl, cílem bylo znemožnit inženýra Miloše Zemana v rámci prezidentské volby,“ poukázal dnes Zemanův právník Marek Nespala. Uvedl, že žalovaný je podnikatelem v oblasti PR a také politickým podnikatelem a že tehdy vsadil na jednu notu. „Pokud by Miloš Zeman nebyl v prezidentské volbě zvolen nebo pokud by zemřel, byl by (žalovaný) za hvězdu,“ uvedl Nespala. (ČTK)