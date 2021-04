Ministr Blatný odmítá, že jsou nová opatření snahou o rozvolňování. „Je to snaha splnit slib nás všech, že se děti navrátí co nejdříve do škol, jakmile to bude možné,“ řekl Blatný.

„To, co se nyní děje, není rozvolněním v pravém slova smyslu. Je to snaha splnit slib nás všech, že se děti navrátí co nejdříve do škol, jakmile to bude možné, i když situace není zcela růžová, ale za podmínek, které to budou umožňovat,“ komentoval změny v opatřeních ministr zdravotnictví Blatný.