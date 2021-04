Celkem 24 designérů má šanci získat Cenu Czech Grand Design za nejlepší počin v oblasti produktového designu, módy, šperku, fotografie, grafického designu a ilustrace. Práce finalistů představuje výstava Best of: 2020 ve veřejném prostranství pražské Kampy od 1. dubna do 10. května 2021. (Proti šedi)