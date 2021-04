Zemřel britský herec Paul Ritter, který se objevil například ve filmu Harry Potter nebo seriálu Černobyl. Čtyřiapadesátiletý herec měl nádor na mozku. (AP)

Paul Ritter, star of 'Friday Night Dinner,' has died aged 54

He was also known for his roles in 'Chernobyl,' 'Quantum of Solace,' & 'The Half-Blood Prince'

