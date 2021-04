CNN Prima News: Blatný a Plaga odejdou z vlády

Ministři školství a zdravotnictví podle svých mluvčí neví o tom, že by je měl premiér Andrej Babiš zítra odvolat. O tom, že se chystá výměna šéfů těchto dvou resortů, informovala CNN Prima News s odvoláním na dva důvěryhodné zdroje.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová bližší informace o výměně nemá. „Nevím, to se ptejte jinde,“ uvedla. O plánované výměně neví ani ministr školství Robert Plaga. „Pan premiér s panem ministrem o žádné výměně nehovořil, tedy takové informace nemáme,“ napsala Aneta Lednová.

Ministra Jana Blatného (za ANO) by měl podle serveru nahradit Petr Arenberger, který doposud vedl Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.

Roberta Plagu (za ANO) v čele resortu školství by mohl nahradit Karel Rais, který v letech 2006 až 2014 působil jako rektor Vysokého učení technického v Brně, nebo poslanec Patrik Nacher (ANO).

Ten pro Deník N nechtěl situaci blíže komentovat. „Nechal bych to na tom, jak se to vyvine. Věnuji se svojí agendě ve Sněmovně. Nebudu to teď komentovat. Já vás poprosím primárně, abyste to řešili s Úřadem vlády a vládou. Já ty věci v tuto chvíli komentovat nebudu,“ řekl.