V Česku dnes platí výstrahy kvůli větru, sněhu a námraze. Od rána do 20 hodin je vyhlášena s výjimkou části jihu republiky výstraha kvůli větru. Meteorologové vyzývají ke zvýšené opatrnosti při pohybu venku a řízení. Lidé by měli omezit túry na horách, kde je to možné.