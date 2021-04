Společnost Pfizer zastavila dodávky vakcín proti covidu do Izraele. Nedostala totiž zaplaceno za dodávku 2,5 milionu vakcín, které již do Izraele dovezla. Aktuálně zastavená dodávka se týká 700 tisíc dávek, které měly do země dorazit v neděli.

Zprávu dnes přinesl list The Jerusalem Post. Dodávka je zastavena do odvolání. Podle zprávy izraelského listu se Pfizer obává, že kvůli změně vlády nemusí být dodané vakcíny uhrazeny. Izrael má krátce po volbách a běží jednání o nové vládě. Ta mohou být vzhledem k výsledku voleb složitá.

The Jerusalem Post píše, že Izrael zaplatil za deset milionů vakcín. Díky nim je jednou z nejrychleji očkujících zemí světa. Když vakcíny začaly docházet, objednal další zásilku a Pfizer slíbil, že ji dodá. Vláda ale příkaz k nákupu neschválila.

V zemi s více než devíti miliony obyvatel už bylo oběma dávkami naočkováno přes 4,8 milionu lidí. (ČTK)