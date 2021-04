Úřady se v krizi snažily zjednodušit své fungování, ale výsledkem je PDF, které se musí podepsat na obou stranách. Majitel softwarové společnosti Y Soft v rozhovoru pro Deník N vysvětluje, co podle něj musí Česko udělat pro to, aby digitalizace nezůstala prázdným pojmem v úředních strategiích. Bez obětí to nepůjde.