V Česku dnes platí výstrahy kvůli větru, sněhu a námraze. Od rána do 20 hodin je vyhlášena s výjimkou části jihu republiky výstraha kvůli větru. Meteorologové vyzývají ke zvýšené opatrnosti při pohybu venku a řízení. Lidé by měli omezit túry na horách, kde je to možné.

„V pondělí během dne bude vát přechodně čerstvý jižní až jihozápadní vítr 5 až 9 m/s s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h), na horách 20 až 30 m/s (70 až 110 km/h). Večer se bude měnit na severozápadní a zeslábne,“ uvádí Český hydrometeorologický ústav.

V platnosti je rovněž výstraha kvůli sněhu. Ta platí od pondělního poledne. „Při přechodu studené fronty během pondělního odpoledne očekáváme krátce intenzivní srážky, u nichž není vyloučen rychlý přechod ve srážky sněhové a s tím spojený krátkodobý pokles dohlednosti pod 100 metrů,“ varuje ČHMÚ. Během dne se má výrazně ochladit.

Tato výstraha platí zejména pro celé Čechy s výjimkou Plzeňska a Jihočeského kraje a také pro Beskydy a Jeseníky.

„V pondělí večer a v noci na úterý se bude při rychlém poklesu teploty pod bod mrazu místy vytvářet náledí,“ varují také meteorologové. (ČHMÚ)