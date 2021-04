Turecko od soboty zaregistrovalo 41 998 případů nákazy koronavirem, v zemi tak pokračoval několik týdnů trvající rozmach nákazy. Nejnovější denní součet je skoro o 13 000 vyšší než ten z minulé neděle.

Přírůstek bilance nakažených byl zároveň čtvrtým dnem nad hranicí 40 000. Vyšší než před týdnem je také počet nových úmrtí spojených s covidem-19.

Turecké ministerstvo zdravotnictví dnes bilanci obětí navýšilo o 185, informovala agentura Reuters. Dnešní součet je o jedno úmrtí nižší než sobotní a o tři desítky vyšší než ten z minulé neděle. Souhrnná statistika stoupla na 32 263 mrtvých od počátku pandemie.

Její růst s největší pravděpodobností bude dál zrychlovat, neboť počty nákaz jsou nyní na nejvyšší úrovni od začátku pandemie. Zatím nejvyšší denní součet přišel v sobotu v podobě 44 756 pozitivně vyhodnocených testů.

Podle Reuters se Turecko drží na pátém místě v pořadí zemí s nejvyššími denními počty infekcí. Prezident Recep Tayyip Erdogan v pondělí kvůli nepříznivému vývoji oznámil zpřísňování karanténních opatření včetně obnovení víkendových uzavírek s omezením pohybu obyvatel. Během muslimského postního měsíce ramadán, který začíná 13. dubna, mají být tyto lockdowny celostátní.

Na přínos očkování zatím Turecko příliš spoléhat nemůže. Podle webu Our World in Data do soboty v zemi s více než 80 miliony lidí dostalo alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu-19 zhruba 11 procent obyvatel. (ČTK)