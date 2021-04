V Severním Irsku útokem na policii pokračovaly několikadenní násilnosti. Výtržníci v Newtonabbey zaútočili na strážce zákona zápalnými lahvemi. Podle policie skončila při „organizovaném útoku“ v plamenech tři její auta.

Jeden muž byl na místě činu zadržen. Incident byl nejnovější v sérii podobných střetů, které v posledních dnech zažívají v Belfastu, Derry (Londonderry) a jejich okolí.

Pozadí těchto nepokojů není zcela jasné, například agentura AFP ale připomíná „kontext zvýšeného napětí“ v souvislosti s odchodem Británie z Evropské unie. Podle deníku The Irish Times jsou někteří obyvatelé nespokojení s dohodou o vztazích mezi Británií a EU, která vnesla kontroly do přepravy zboží mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království. Napětí podle deníku tento týden vzrostlo v důsledku kontroverzního rozhodnutí nestíhat skupinu politiků ze strany Sinn Féin v souvislosti s jejich účastí na velkém pohřbu v době protiepidemických restrikcí.

Pět nocí v řadě zažívala výtržnosti čtvrť Tullyally na jižním okraji Derry, píše zpravodajský web BBC. V pátek večer pak byly dějištěm nepokojů Derry i Belfast. Několik lidí včetně nezletilých skončilo ve vazbě a dohromady utrpěly zranění desítky policistů.

V noci na dnešek násilnosti propukly v Newtonabbey na okraji Belfastu. Skupina 20 až 30 výtržníků podpálila několik aut a když proti nim začala zasahovat policie, stala se sama terčem zápalných lahví. „Celkem bylo na policii hozeno 30 Molotovových koktejlů a tři vozidla… byla podpálena,“ cituje AFP policejního velitele Davyho Becka. Jednoho muže ve věku 47 let policie zatkla, video z místa střetů ukazovalo, že v plamenech se kromě policejních vozů na chvíli ocitl i jeden z výtržníků.

„Vypadalo to jako plánovaná konfrontace,“ napsal zpravodaj BBC Mark Simpson. „Davu bylo jasné, že když zapálí tři auta na rušném kruhovém objezdu, policie bude brzy na místě. A taky že byla. To, co následovalo, nebylo pěkné, ale policejní operace byla rázná a kontrolovaná. Do hodiny byl obnoven pořádek,“ dodal.

Policie i britský státní tajemník pro Severní Irsko Brandon Lewis vyzývají ke klidu. „Nikdo si nepřeje, abychom byli zavlečeni zpět do temných dní, kdy bylo výtržnictví v ulicích Severního Irska běžnou věcí,“ uvedl dnes policejní velitel Beck. (ČTK)