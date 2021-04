Španělsko plánuje naočkovat proti covidu-19 do léta 70 procent populace, dosáhnout toho chce i pomocí takzvaných „vakcínodromů“, tedy velkých hal pro masové očkování.

Některé regiony už takto očkují, například ve sportovních halách, na stadionech či v býčích arénách. Tento víkend otevřely dva další takové prostory v Baskicku a příští týden chystá zahájit očkování ve sportovní hale Madrid, který už očkuje například na stadionu klubu Atlético Madrid. Informoval o tom dnes deník El País.

Podle deníku El País dorazily tento týden do Španělska asi dva miliony dávek vakcín proti covidu-19, což je víc než za celý leden a zhruba pětina dávek vakcín, které země dosud získala. Tento týden aplikovali ve Španělsku, které má asi 47 milionů obyvatel, přes 300 000 vakcín za jeden den.

Rychlost očkování má zvýšit otvírání sportovních hal a dalších velkých prostor pro tento účel, které deník El País označil termínem „vacunódromos“. V Baskicku začaly o víkendu fungovat dva takové prostory v Bilbau a Vitorii a už od začátku března očkují v baskickém San Sebastiánu policisty a učitele v býčí aréně.

V Madridu funguje velké očkovací centrum na stadionu Wanda Metropolitano, který je domovským stánkem fotbalového klubu Atlético Madrid. Na něm se nyní očkují Španělé ve věku od 60 do 65 let a v posledních dnech se tam tvořily dlouhé fronty. V sobotu vedení madridského regionu oznámilo, že příští týden se začne očkovat také ve velké sportovní hale Wizink Center v Madridu.

Ve sportovních halách aplikují vakcíny proti covidu-19 už od začátku očkování například v jihošpanělské Andalusii. V severošpanělské Galicii očkují mimo jiné na výstavišti.

Španělská vláda počítá s tím, že ve druhém čtvrtletí získá nejméně 30 milionů dávek vakcíny proti covidu-19. To by spolu s těmi, co už v zemi mají, a s těmi, co už aplikovali, mělo stačit pro téměř 24 milionů lidí, což představuje asi 61 procent dospělé populace, napsal dnes deník El País.

Předchozí cíl, tedy naočkovat do konce března 80 procent lidí starších 80 let, se ale ve Španělsku splnit nepodařilo.

Ve Španělsku dosud aplikovali 8,5 milionu dávek vakcín proti covidu-19. Celkem 2,8 milionu lidí dostalo obě potřebné dávky, uvádí se na stránkách ministerstva zdravotnictví. (ČTK)