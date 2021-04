Myanmarští obyvatelé nesouhlasící s vojenským převratem využili jako symbol protestu velikonoční vejce. Na skořápky malovali slogany hlásající odpor k vojenské juntě, která se na začátku února zmocnila vlády v zemi. (Guardian)

Opponents of military rule in Myanmar inscribed messages of protest on Easter eggs on Sunday, while others were back on the streets, facing off with security forces after a night of candle-lit vigils for hundreds killed since a Feb. 1 coup. https://t.co/4sTm0ENB9s

