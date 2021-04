Německý ministr zdravotnictví oznámil, že očkováni lidé budou moci jít bez dalšího testu do obchodu či ke kadeřníkovi. Stát by se tak mělo po skončení 3. vlny pandemie a poté, co se vybuduje systém testování pomocí rychlotestů v obchodech.

Osoby, které dostaly obě dávky vakcíny, nebudou muset podstoupit ani karanténu, uvádí Institut Roberta Kocha (RKI). Ten vypracoval pro resort zdravotnictví zprávu o nejnovějších vědeckých poznatcích týkajících se koronaviru.

„Podle současných poznatků je riziko přenosu viru osobami, které jsou zcela očkovány, nejpozději od 15. dne po podání druhé dávky vakcíny nižší než při předložení negativního antigenu testu při bezpříznakových infikovaných osobách,“ uvádí RKI. (Denník N, Tasr, dpa, bild am Sonntag)