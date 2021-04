V nejbohatším brazilském státě Sao Paulu čeká nyní přes 700 pacientů s covidem na lůžko intenzivní péče. V metropoli státu musí kvůli nebývalému nárůstu úmrtí rychleji vyprazdňovat starší hroby, protože na hřbitovech už není místo.

Informoval o tom s odkazem na své výpočty místní zpravodajský server G1. Dvanáctimilionová metropole Sao Paulo je nejpostiženější oblastí v Brazílii a podle místní radnice zde v březnu vzrostly počty pohřbů ve srovnání s loňským březnem o 60 procent. Tento týden celá Brazílie zaznamenala dosud nejvyšší počet úmrtí s covidem-19 za den (3780) a už od poloviny března registrují v této největší latinskoamerické zemi denně přes 2700 úmrtí. Výjimku tvoří pouze víkendové údaje, kdy jsou nižší i počty potvrzených nákaz. Ty minulý týden dosáhly nejvyšší úrovně za den (přes sto tisíc) a přes 80.000 nákaz denně v celé zemi evidují už skoro měsíc, s výjimkou víkendových dní.

Sao Paulo tento týden urychlilo vyprazdňování několik let starých hrobů. To se podle místní radnice dělává, ale v této vlně pandemie se k tomu přistupuje častěji. Agentura Reuters tento týden zveřejnila fotky z největšího hřbitova Sao Paula ve čtvrti Nova Cachoeirinha, na nichž muži v ochranných oblecích ukládají starší ostatky z hrobů do sáčků. Výjimku mají soukromé hrobky a hroby dětí.

Brazílie, která má na 211 milionů obyvatel, je v této pandemii v absolutních počtech po USA druhou nejpostiženější zemí světa co do počtu potvrzených nákaz i úmrtí s covidem-19. Celkem v zemi odhalili na 12,95 milionu nákaz koronavirem SARS-CoV-2 a evidují na 330 000 úmrtí spojených s covidem-19. V posledních týdnu připadala na Brazílii asi čtvrtina takových úmrtí ve světě.

V březnu zažila Brazílie nejhorší měsíc v této pandemii, když registrovala 66.573 úmrtí spojených s nákazou. To byl více než dvojnásobek ve srovnání s jejím dosud nejhorším měsícem v pandemii – loňským červencem, kdy to bylo 32 881 zemřelých.

Epidemiologové varují, že situace v Brazílii se ještě nějakou dobu lepšit nebude, naopak se může dál zhoršovat. Přesto místní prezident Jair Bolsonaro stále trvá na odmítání uzávěr ekonomické činnosti a omezení pohybu lidí s tím, že „hlady se také umírá“. Bolsonaro je kritizován i za to, že kritikou vakcín z Číny a Ruska přispěl k nedostatku očkovacích látek v zemi. Sílící kritika prezidenta vyústila nedávno ve výměnu několika ministrů jeho vlády a rezignaci nejvyšších velitelů armády.

Vakcínu proti covidu-19 dostalo zatím v Brazílii 19,2 milionu lidí, z toho obě potřebné dávky 5,3 milionu. (ČTK)