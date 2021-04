Výzkumníkům se povedlo vůbec poprvé ponořit k vraku torpédoborce USS Johnston, který se potopil v roce 1944 u Filipín během bitvy s Japonskem. Se svými 6,5 kilometru pod hladinou je považován za nejhlouběji ležící známý vrak. (Novinky)

WWII destroyer USS Johnston found 4-miles deep in the Philippine Sea.

She sank after charging a line of Japanese warships to protect American forces during the Battle off Samar, Oct. 25, 1944. #HonorTheFallen

DETAILS: https://t.co/ryQuxlUIua

📺 Courtesy: Caladan Oceanic pic.twitter.com/5Gg3Gh60yI

— U.S. Navy (@USNavy) April 3, 2021