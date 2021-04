Test po návratu do ČR bude povinný jen při cestě ze zemí s vysokým rizikem nákazy

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové znění opatření o návratu do ČR, které tento týden s účinností od 5. dubna zrušil pražský městský soud. Podstoupit test bude nutné jen při návratu ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy.

Podle aktuálního znění opatření bude od pondělí nutné podstoupit test na covid-19 před vstupem na území Česka jen při návratu ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy, tedy těch, které spadají do tmavě červené kategorie. Pro návraty ze zemí s vysokým a středním rizikem nákazy, tedy červené a oranžové kategorie zemí, se bude test před návratem do ČR vyžadovat pouze v případě, že člověk použije veřejnou dopravu.

Ministerstvo 15. března podmínilo vstup na české území předložením písemného potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku testu při návratu ze zemí se střední, vysokou a velmi vysokou mírou rizika nákazy koronavirem. Podle pražského městského soudu ale nevysvětlilo, proč nepostačí občany podrobit testu teprve po návratu.

Resort v reakci na rozhodnutí soudu dnes pravidla upravil tak, že od pondělí bude povinnost podstoupit test před vstupem do ČR jen při návratu z tmavě červených zemí, kde je podle úřadů velmi vysoké riziko nákazy. Do této kategorie patří menší část členských států Evropské unie a také většina třetích zemí, například je mezi nimi i Británie. Od pondělí 5. dubna se do této kategorie nově přesunou také dosud červené Nizozemsko a Belgie. Pro návraty ze zemí s vysokým a středním rizikem nákazy se bude test před návratem do ČR vyžadovat jen při použití veřejné dopravy.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) zopakoval, že člověk nakažený covidem-19 může za cestu letadlem nakazit deset až 20 lidí. „Ti pak mohou nákazu šířit v zemi, ve které vystoupí. Považujeme proto za nezbytné, aby se osoby testovaly už před vstupem na území ČR, to znamená před nástupem do dopravního prostředku,“ vysvětlil.

Součástí opatření zůstává také povinnost podstoupit PCR test, a to nejpozději do pěti dnů po návratu do ČR. Do té doby musí být dotyčná osoba v izolaci. Opatření nadále vyžaduje vyplnění příjezdového formuláře, což neplatí jen pro zelené země s nízkým rizikem nákazy. „Kromě toho jsou z preventivních důvodů osoby, které se vrátily ze zemí oranžové, červené a tmavě červené kategorie, povinné nosit po dobu 14 dnů všude mimo domov respirátor. A to i ve venkovních prostorech,“ uvedlo dnes ministerstvo. (MZ ČR, ČTK)