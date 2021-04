Český statistický úřad (ČSÚ) týden po začátku sčítání lidu řeší situaci, kdy se lidé se staršími občanskými průkazy nepřihlásí do on-line sčítacího formuláře.

Sčítání začalo minulý týden v noci z pátku na sobotu, ale ČSÚ požádal o změnu předpisů ke sčítání umožňující přihlášení se staršími doklady bez strojově čitelných údajů tento pátek. Vyplývá to z dokumentů naportálu Úřadu vlády ČR.

ČSÚ v nich uvádí, že doklady bez strojově čitelných údajů mají hlavně senioři, pro něž je on-line sčítání kvůli epidemii covidu-19 vhodnější než osobní kontakt se sčítacím komisařem. Podle ministerstva vnitra má starší občanské průkazy asi 16.000 lidí, uvedl v sobotu na dotaz Jiří Korbel z tiskového odboru resortu.

Před začátkem sčítání ČSÚ uváděl, že je možno se do elektronického formuláře ke sčítání přihlásit mimo jiné číslem občanského průkazu. V páteční zprávě na portálu úřadu vlády ale píše, že v registrech využívaných ČSÚ pro ověření on-line přístupu do sčítání chybí čísla starších občanských průkazů bez strojově čitelných údajů. Statistici proto navrhují změnou vyhlášky k zákonu o sčítání doplnit způsoby přihlášení do on-line formuláře o kombinaci data narození a čísla občanského průkazu.