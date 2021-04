Do bariéry před budovou Kapitolu ve Washingtonu, D.C. najelo auto. Na místě byli vážně zraněni dva policisté. Spolu s řidičem, který do nich najel, byli transportováni do nemocnice. (Reuters)

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 2, 2021